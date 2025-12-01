Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Desivé zistenie BBC: Proti demonštrantom v Gruzínsku bola zrejme použitá chemická zbraň

LONDÝN - Dôkazy zhromaždené britskou stanicou BBC naznačujú, že gruzínske zložky vlani na potlačenie protivládnych demonštrantov v Tbilisi použili aj chemickú bojovú látku z čias prvej svetovej vojny, píše BBC. Podľa BBC šlo o brómbenzylkyanid.

„Vyvolávalo to pocit, akoby (voda) horela,“ uviedol jeden z protestujúcich o látke z vodných diel použitej proti demonštrantom v uliciach Tbilisi počas demonštrácií koncom roka 2024. Povedal, že tohto pocitu sa nedalo zbaviť ani opakovaným umývaním tváre. Demonštranti, ktorí v uliciach protestovali proti pozastaveniu prístupových rokovaní s EÚ zo strany Gruzínska, sa sťažovali aj na ďalšie príznaky – dýchavičnosť, kašeľ a vracanie –, ktoré pretrvávali niekoľko týždňov. BBC na základe rozhovorov s expertmi na chemické zbrane, zdrojmi z gruzínskych zásahových policajných jednotiek a lekármi zhromaždila dôkazy poukazujúce na použitie brómbenzylkyanidu, zvaného aj kamit (vo francúzštine camite).

Vyplnili dotazník do štúdie

Gruzínske úrady označili zistenia BBC za absurdné a tvrdia, že polícia konala zákonne v reakcii na „nezákonné činy“ demonštrantov. Brómbenzylkyanid použila francúzska armáda proti Nemecku na západnom fronte počas prvej svetovej vojny. Dokumentácia o jeho následnom použití je nedostatočná; predpokladá sa, že bol v 30. rokoch 20. storočia postupne vyraďovaný z používania pre obavy z jeho dlhodobých účinkov. Namiesto neho sa začal používať plyn CS, bežne označovaný ako slzotvorný plyn. BBC vo svojom materiáli priniesla aj svedectvo tbiliského pediatra Konstantina Čachunašviliho, ktorý bol účastníkom prvého týždňa protivládnych protestov – tie sa začali 28. novembra 2024. Po zásahu vodným delom mal lekár celé dni pocit pálenia pokožky, ktorý sa zhoršoval, keď sa látku snažil zmyť.

Aj preto neskôr prostredníctvom sociálnych médií vyzval tých, ktorí boli počas prvého týždňa demonštrácií tiež vystavení zásahu bezpečnostných zložiek, aby vyplnili dotazník do jeho štúdie. Kontaktovalo ho takmer 350 ľudí a takmer polovica uviedla, že trpeli jedným alebo viacerými vedľajšími účinkami dlhšie ako 30 dní. Časť - 69 - respondentov absolvovala vyšetrenie, ktorým sa zistila „výrazne vyššia prevalencia abnormalít“ v elektrických signáloch v srdci. Lekárove zistenia sa zhodujú so závermi, ku ktorým dospeli miestni novinári, lekári a organizácie pre občianske práva – že vodné delo muselo byť naplnené agresívnejšou chemickou látkou. Vládu vyzvali, aby ju identifikovala. Ministerstvo vnútra však apel odmietlo. BBC uviedla, že jej v tejto veci pomohli nemenovaní bývalí príslušníci policajných zložiek.

BBC kontaktovala popredného svetového experta

Zistilo sa, že v inventári oddelenia pre špeciálne úlohy z decembra 2019 figurovali aj dve chemikálie uvedené v zozname ako „chemická kvapalina UN1710“ a „chemický prášok UN3439“ - spolu s pokynmi, ako ich miešať. Nemenovaný bývalý vysokopostavený policajný dôstojník z poriadkovej polície neskôr identifikoval dané dve chemikálie ako tie, ktoré boli v decembri 2024 pravdepodobne pridané do náplne vodného dela.

BBC uviedla, že kód UN1710 sa používa pre trichlóretylén (TCE) - rozpúšťadlo, ktoré umožňuje iným chemikáliám rozpúšťať sa vo vode. Kód UN3439 je zastrešujúcim označením pre celú škálu priemyselných chemikálií, ktoré sú všetky pre človeka nebezpečné. Jediná z nich, ktorá sa niekedy používala ako prostriedok na potláčanie nepokojov, je brómbenzylkyanid, ktorý vyvinuli spojenci na použitie v prvej svetovej vojne. BBC v súvislosti s týmito zisteniami kontaktovala profesora Christophera Holstegeho, popredného svetového experta na toxikológiu a chemické zbrane, ktorý sa na základe dostupných dôkazov a klinických zistení exponovaných osôb a iných svedkov domnieva, že zodpovedajú brómbenzylkyanidu. Vylúčil pravdepodobnosť, že príznaky boli spôsobené konvenčnejšími látkami, ako je napríklad plyn CS, ktorý v minulom roku tiež nasadila gruzínska poriadková polícia.

Prostriedok je zastaraný

Profesor Holstege si myslí, že ak došlo k použitiu kamitu, bolo to v snahe, aby pôsobil ako silný odstrašujúci prostriedok. Experti na zbrane, s ktorými konzultovala BBC, upozornili, že polícia má k dispozícii bezpečnejšie a konvenčnejšie prostriedky na potláčanie nepokojov, preto tento zastaraný a silnejší prostriedok by mohol byť klasifikovaný ako chemická zbraň. Znepokojenie v súvislosti so zisteniami BBC vyjadrila aj osobitná spravodajkyňa OSN pre mučenie Alice Edwardsová. Podľa jej názoru by sa všetky zistenia mali vyšetriť, a to aj pre podozrenie z mučenia alebo iného zlého zaobchádzania.

Počas uplynulého roka ľudia v Tbilisi i ďalších gruzínskych mestách takmer každý večer vychádzali do ulíc, aby žiadali demisiu vlády, ktorú obviňujú z manipulácie volieb, podpory ruských záujmov a prijímania čoraz prísnejších zákonov namierených proti občianskej spoločnosti. Vládnuca strana Gruzínsky sen pre BBC uviedla, že legislatívne zmeny za posledný rok boli prijaté v záujme „verejného blaha“.

Gruzínsky sen žaluje BBC

Gruzínska vládna strana Gruzínsky sen plánuje žalovať britského vysielateľa BBC pre pondelkovú reportáž, že policajné zložky vlani na potlačenie protivládnych demonštrantov v Tbilisi použili aj brómbenzylkyanid - chemickú bojovú látku z čias prvej svetovej vojny. Upozornila na to agentúra DPA. 

V pondelňajšom vyhlásení gruzínska vládna strana kritizuje „mnohé absurdné a nepravdivé tvrdenia“ v reportáži BBC. Gruzínsky sen preto uviedol, že „využije všetky možné právne cesty“, aby vyvodil zodpovednosť voči BBC.

DPA píše, že reportážou sa už začala zaoberať gruzínska spravodajská služba. Preverí či došlo k spáchaniu trestného činu, ktorý ohrozil životy a zdravie občanov, alebo či je reportáž BBC falošnou správou, ktorá poškodzuje národné záujmy Gruzínska. Žaloba na britského vysielateľa zo strany Gruzínskeho sna podľa DPA pripomína krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý na BBC v novembri podal žalobu v súvislosti so zostrihom svojho prejavu zo 6. januára 2021. Stanica sa mu následne ospravedlnila.

