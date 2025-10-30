Ďalšia desivá jazda taxíkom v Bratislave: Žena tvrdí, že ju vodič viezol smerom na Viedeň!

BRATISLAVA – Len niekoľko týždňov po medializovanom prípade mladej Bratislavčanky, ktorá tvrdila, že ju vodič spoločnosti Bolt proti jej vôli odviezol až takmer k rakúskym hraniciam, sa objavila ďalšia nepríjemná skúsenosť. Tentoraz sa o ňu podelila 35-ročná Lucia z Bratislavy, ktorá musela počas jazdy volať políciu.
Ako uviedla pre denník Plus JEDEN DEŇ, taxikár namiesto do Vajnôr zamieril na diaľnicu smer Viedeň. Lucia si v pondelok podvečer objednala taxík spoločnosti Bolt v blízkosti známeho hotela na brehu Dunaja. Jej cieľom boli Vajnory. „Taxikár nešiel po požadovanej trase, ale zabočil na diaľnicu smer Viedeň,“ opísala pre denník.
Hneď ako si všimla, že auto ide opačným smerom, skríkla na vodiča a opýtala sa, čo to má znamenať. Ten však podľa jej slov nevedel po slovensky ani po anglicky a len opakoval: „no problem“. „Povedala som mu, že zavolám na políciu,“ uviedla Lucia. Keďže mala obavy, vytočila tiesňovú linku, odkiaľ ju následne prepojili na políciu.
Policajti podľa jej slov nevedeli presne lokalizovať jej polohu, preto jej odporučili, aby zapla mapy a sledovala, či sa vozidlo otočí správnym smerom. Po pár minútach taxikár z diaľnice skutočne zišiel a pokračoval na Vajnory. „Navigácia určite nebola zlá, cesta bola zmenená zámerne,“ myslí si Lucia.
Cesta, ktorá mala trvať približne 10 minút, sa predĺžila na pol hodiny. Lucia hneď po príchode domov nahlásila incident cez aplikáciu Bolt. „Zistili, že vodič vybočil mimo trasu a vrátia mi dve eurá za mýto, ktoré mi bolo pripočítané,“ povedala. Podľa nej však nejde o peniaze, ale o bezpečnosť cestujúcich. Po tejto skúsenosti už odmieta využívať taxíky spoločnosti Bolt.
Bolt incident preveruje
Spoločnosť Bolt potvrdila, že o prípade vie a začala interné preverovanie. „Úprimne nás mrzí, že k nej došlo. Berieme ju vážne a momentálne preverujeme všetky okolnosti, aby sme zistili, čo presne sa stalo,“ uviedol pre Plusku hovorca spoločnosti Jan Huk. „Ak sa potvrdí pochybenie, prijmeme opatrenia a s vodičom budeme postupovať podľa interných predpisov,“ doplnil. Bolt podľa jeho slov preveruje technické aj ľudské faktory, ako aj priebeh komunikácie medzi vodičom a zákazníčkou.
Pred necelým mesiacom sa podobný incident stal inej Bratislavčanke, ktorá tvrdila, že ju taxikár spoločnosti Bolt viezol k hraniciam pri Bergu. Počas jazdy musela vyskočiť z auta. Polícia vtedy uviedla, že podľa zistení nešlo o únos, ale o nedorozumenie spôsobené jazykovou bariérou.