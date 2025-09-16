Meteorológovia varujú pred nebezpečnými búrkami a silným vetrom na východe Slovenska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, SITA)
BRATISLAVA - Na východe Slovenska hrozia v utorok búrky. Na severe sa na horách môže vyskytnúť silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstraha pred búrkami platí do 12.00 h pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj, a okresy Rimavská Sobota a Revúca.
(Zdroj: shmu.sk)
Výstrahu pred vetrom na horách vydali meteorológovia pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno do 14.00 h. „Na horách nad približne 1800 metrov sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ priblížili.