Búrka Alice spôsobila záplavy na španielskych ostrovoch Ibiza a Malorka

MADRID – Víchrica Alice spôsobila v nedeľu na španielskych ostrovoch Malorka a Ibiza lokálne záplavy. Voda v mnohých lokalitách zaliala ulice i podzemné garáže. Úrady zatiaľ nemajú hlásenia o zranených, informovala agentúra DPA.
Víchrica Alice, prvý pomenovaný jav tohtoročnej sezóny, vyčína od štvrtka. Extrémne dažde a silný vietor priniesla okrem Baleárskych ostrovov aj do regiónu Valencia v pevninskom Španielsku. Dôsledky extrémneho počasia pocítili aj turisti - v sobotu na medzinárodnom letisku v Palme da Mallorca odvolali 19 z 942 plánovaných letov, na Ibize boli lety dočasne pozastavené medzi 18:00 h a 19:20 h miestneho času, pričom bolo zrušených 24 z 295 plánovaných letov. Do nedele sa prevádzka na väčšine letísk vrátila do normálu. Podľa španielskej meteorologickej služby sa očakáva, že silné dažde budú na Baleárskych ostrovoch pokračovať až do utorka.
Ako uviedol web iMeteo, víchrica Alice je prvým vážnym varovaním tejto jesene, že extrémne počasie sa v Stredomorí môže tento rok zintenzívniť. Kombinácia teplého mora, vlhkého vzduchu a postupujúcich frontov vytvára ideálne podmienky pre vznik prudkých víchric, ktoré môžu prinášať súčasne silný vietor aj extrémne zrážky. Odborníci preto vyzývajú obyvateľov Španielska, aby sledovali aktuálne meteorologické výstrahy a dbali na svoju bezpečnosť.