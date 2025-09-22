August bol na severe stredného a východného Slovenska suchý až veľmi suchý

BRATISLAVA - August bol z pohľadu zrážok na severe stredného a východného Slovenska suchý až veľmi suchý. Na ostatnom území ako vlhký až veľmi vlhký, ojedinele v povodí Hrona ako mimoriadne vlhký. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Na základe operatívnych údajov z hľadiska priemerných mesačných prietokov sme tento mesiac zaradili medzi suché mesiace napriek mimoriadnym až extrémne vysokým úhrnom zrážok v posledné dni mesiaca,“ uviedli meteorológovia. V oblasti Malých a Bielych Karpát a v povodí Bodrogu vyhodnotili mesiac miestami ako extrémne suchý. Tohtoročný august sa podľa SHMÚ sa prejavil ako suchší v porovnaní s minuloročným v južných a východných povodiach Slovenska (Ipeľ, Bodva, Hornád, Bodrog) a ako vodnejší v povodiach Dunaja a Moravy.
Hydrologická situácia na väčšine tokov bola ustálená počas prvých dvoch dekád augusta. „V dňoch 21. a 22. augusta postupoval cez územie Slovenska zvlnený studený front. Vzostup až výrazný vzostup vodných hladín sme zaznamenali na tokoch v povodí Nitry, Žitavy, na hornej Bodve, dolnej Toryse, dolnom Hornáde, na Hrone, Ipli, Slanej a Rimave s dosiahnutím prvé stupňa povodňovej aktivity vo vodomernej stanici v povodí Bodrogu,“ tvrdí ústav. Podobná situácia sa podľa neho zopakovala aj v závere augusta, keď zvlnený studený front svojou zrážkovou činnosťou ovplyvnil najmä časti povodia Ipľa, Hrona a Turca s dosiahnutím prvého stupňa povodňovej aktivity v povodí Hrona.
Odborníci priblížili, že v auguste došlo k zhoršeniu situácie v podzemnej vode takmer vo všetkých povodiach okrem Moravy a Slanej, a to v dôsledku dlhších období bez výskytu atmosférických zrážok. „V porovnaní s dlhodobými priemermi, až 85 percent z celkového počtu monitorovaných objektov dosiahlo nižšie hodnoty hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov, z toho v 13 percentách objektov bolo podlezené dlhodobé minimum,“ uviedlo SHMÚ. Nadpriemerný stav pretrvával v povodí Moravy, naopak, stav sucha pretrvával v povodí Bodrogu. Priemerný až mierne podpriemerný stav zistili meteorológovia v povodí Hornádu. Vo zvyšných povodiach (Bodva, Dunajec a Poprad, Hron, Ipeľ, Slaná, Váh) bol podpriemerný stav hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. „Celkovo bol mesiac august v podzemnej vode vyhodnotený ako podpriemerný,“ dodal hydrometeorologický ústav.