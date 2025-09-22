U našich susedov sa zrútilo malé lietadlo! Zasahujú záchranné zložky, hlásia jednu obeť

PLZEŇ - Pri dnešnom páde a následnom požiari malého lietadla pri Balkovej na severnom Plzeňsku zomrel jeho pilot. Polícia zatiaľ nevylúčila zranenia či úmrtia ďalších ľudí. Prehľadáva okolie nehody, ktorá sa stala v zle prístupnom teréne, informovali ČTK policajná hovorkyňa Pavla Burešová a hovorkyňa krajských hasičov Petr Poncar.
"V tejto chvíli môžeme potvrdiť, že bohužiaľ došlo k úmrtiu jednej osoby, a to pilota. Avšak na mieste prebieha ešte pátranie v okolí miesta udalosti, aby sme mohli vylúčiť, že nedošlo prípadne k zraneniu či úmrtiu iných osôb," uviedla Burešová.
Malé lietadlo po páde začalo horieť. V lesnom teréne k nemu išli hasiči aj záchranári, aktivovaný bol vrtuľník. S ohľadom na devastáciu lietadla zatiaľ nemohli určiť počet cestujúcich.