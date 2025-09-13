Prvé detaily tragického pádu lietadla: Obeťou je príslušník ozbrojených síl Attila! Na palube bol s členom rodiny

KAMENNÝ MOST - Pri páde lietadla v okrese Nové Zámky, prišiel o život príslušník Ozbrojených síl SR Attila. Na palube bol v čase nešťastia s rodinným príslušníkom.
"Tragická nehoda ultraľahkého lietadla CH-601, ku ktorej došlo dnes popoludní v katastri obce Kamenný most v okrese Nové Zámky, si vyžiadala život nášho kolegu, desiatnika Attilu K. príslušníka Ozbrojených síl SR," uviedli Ozbrojené sily Slovenskej republiky na sociálnej sieti.
"Desiatnik Attila K. sa na palube nachádzal spolu s rodinným príslušníkom. Pád lietadla nikto neprežil. Úprimne vyjadrujeme účasť na smútku pozostalým, priateľom a kolegom oboch obetí tejto tragédie," dodali.
K tragickému pádu dvojmiestneho lietadla došlo dnes popoludní, na miesto smerovali okamžite všetky záchranné zložky, vyslaný bol aj záchranársky vrtuľník, hasiči hasili vzniknutý požiar. Žiaľ, dvom osobám, ktoré sa v čase pádu na palube nachádzali, záchranári už pomôcť nedokázali. Išlo o dvoch mužov vo veku 42 a 33 rokov.
Na miesto sa presúnuli aj pracovníci Leteckého a námorného vyšetrovacieho úradu. "Presné okolnosti, ako aj príčiny nehody budú predmetom vyšetrovania," uviedla polícia.