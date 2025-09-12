Dávajte si obrovský pozor: Podvodníci majú novú fintu na dôchodcov, idú na nich cez dôchodky! TOTO nerobte

BRATISLAVA – Ďalší premyslený podvod cielený na seniorov. Dômyselní podvodníci sa najnovšie zameriavajú na klientov Sociálnej poisťovne na dôchodku. Zazvonia im na dvere domu alebo bytu a tvrdia, že prišli kvôli prepočítaniu dôchodku, dokonca sa preukážu falošnými preukazmi. Ide však o podvod, skutoční pracovníci Sociálnej poisťovni totiž nič takéto nevykonávajú.
Sociálna poisťovňa upozornila na výskyt falošných kontrolórov, ktorí navštevujú seniorov priamo v ich domoch či bytoch. Tí sa predstavujú a tiež preukážu falošnými preukazmi ako zamestnanci Sociálnej poisťovne a z dôvodu prepočítania dôchodkov, ktoré sa údajne chystá, sa domáhajú vstupu do interiéru domu či bytu občanov. Tvrdia, že je to dôležité pre určenie výšky sumy ich dôchodku.
Háčik však je, že Sociálna poisťovňa však takýto typ kontrol nevykonáva a jej zamestnanci nemajú právomoc vstupovať do nehnuteľností klientov a vyberať od nich peniaze v hotovosti alebo iným spôsobom priamo na mieste. Ide teda o podvod. Aktuálne bol tento typ falošných kontrolórov zaznamenaný v Nitrianskom kraji. „Je možné predpokladať, že vzhľadom na rastúce množstvo podobných podvodov k tomu môže dôjsť aj v ďalších regiónoch Slovenska,“ upozorňuje poisťovňa.
„Buďte obozretní, prosím. Naši zamestnanci navštevujú klientov len v prípadoch kontroly dodržiavania liečebného režimu (ľudovo nazývané tiež ´kontrola na péenke´). Ani vtedy však do obydlia nevstupujú a tiež nemanipulujú s hotovosťou, teda nikdy od klientov nežiadajú akúkoľvek úhradu priamo na mieste a v hotovosti,“ upozornili verejnosť.
Pre upresnenie doplnili, že prípadné prepočty či valorizácie dôchodkov spracovávame v Sociálnej poisťovni automaticky, teda bez kontaktu s klientom. „V prípade akýchkoľvek pochybností vám odporúčame preveriť si situáciu priamo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne: alebo na bezplatnej infolinke Informačno-poradenského centra 0800 123 123," odkázali.