Nový nebezpečný PODVOD, zneužili portál verejnej správy! Na TÚTO správu nereagujte, môžete prísť o peniaze

BRATISLAVA - Ústredný portál verejnej správy upozorňuje na podvodné SMS správy, ktoré sa tvária ako oficiálne oznámenia o prekročení rýchlosti. Podvodníci využívajú dizajn portálu slovensko.sk a naliehajú na okamžitú platbu pokuty.
Ústredný portál verejnej správy varuje pred podvodnými SMS správami, ktorým môžu obete naletieť. Správy totiž využívajú dizajn Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk) a obsahujú naliehavú informáciu, že ste prekročili rýchlosť.
Následne vás vyzývajú na vykonanie platby a tlačia na vás, že ide o posledné upozornenie pred zvýšením sumy neuhradenej pokuty. SMS správa obsahuje presmerovanie na podvodnú stránku, kde si príjemca "skontroluje" po zadaní evidenčného čísla výšku pokuty. Už pri SMS správe však vidieť nesprávnu formu webu "slovansko.lol". Oficiálny web má formu slovensko.sk.
"Tento typ správy je podvodný a nie je zasielaný prostredníctvom slovensko.sk. Dôrazne odporúčame, aby ste na žiadne podobné odkazy neklikali a nezasielali žiadne citlivé informácie. V prípade akýchkoľvek pochybností, kontaktujte Ústredné kontaktné centrum na telefónnom čísle +421 2 35 803 083," vyzýva ÚPVS.