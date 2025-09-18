Podvody pokračujú! V Kežmarku prišla 88-ročná žena pri podvode o 10-tisíc eur

KEŽMAROK - Polícia v Kežmarku vyšetruje podvod, pri ktorom je poškodenou 88-ročná žena. V utorok (16. 9.) jej telefonovala neznáma osoba s tým, že jej syn mal autonehodu, pri ktorej zrazil tehotnú ženu, ktorá na následky zranení zomrela. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, osoba žene oznámila, že syn potrebuje 20.000 eur, aby nemusel čeliť trestnoprávnym dôsledkom.
V telefóne sa ozval aj „syn“, pričom jeho zmenený hlas vysvetlili jeho zranením pri nehode. Počas rozhovoru sa seniorky pýtali na rôzne osobné otázky a neustále ju presviedčali, aby pomohla. „Pani mala doma 10.000 eur, ktoré podľa pokynov volajúcich zabalila do vrecúška a vyložila na vonkajšiu parapetu okna. V priebehu pár minút pani zbadala, že peniaze vzala neznáma žena,“ uviedla hovorkyňa.
Typický prípad
Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a apeluje na občanov, aby nedôverovali cudzím osobám, ktorých totožnosť si nie je možné overiť. „Ide o typický príklad, kedy páchateľ zneužije dôverčivosť starších osôb a využije vyvolaný strach o ich blízkych. V akýchkoľvek podozrivých situáciách neváhajte kontaktovať políciu,“ dodala Ligdayová.