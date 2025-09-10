Rada pre mediálne služby opäť udelila sankcie: Týkajú sa aj televízií Markíza a Joj

BRATISLAVA - Rada pre mediálne služby (RpMS) na svojom zasadnutí udelila viacero sankcií a začala nové správne konania. Týkajú sa aj televízií Markíza a Joj či poskytovateľa platformy LiveNet. Zároveň zobrala na vedomie zánik licencie Rádia WOW a pridelila voľnú frekvenciu v Žiline vysielateľovi SUB FM. Informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.
RpMS uložila súhrnnú sankciu spoločnosti LiveNet ako poskytovateľovi platformy na zdieľanie videí z dôvodu porušenia viacerých zákonných povinností. Poskytovateľ nechal na platforme zverejnené videá vytvorené užívateľmi, ktoré obsahovali pornografiu či propagáciu násilia. Zároveň nezriadil a výslovne neoznačil jednotné kontaktné miesto, nešpecifikoval úradné jazyky na komunikáciu a nesplnil ďalšie povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych službách.
Pokuta 300 eur
Pokutu 300 eur uložila rada Regionálnej televízii Prievidza za to, že nedoručila rade na jej žiadosť osobitnú štatistiku o vysielanom programe za obdobie október až december 2024. Potvrdila tiež sankcie voči poskytovateľovi Magio TV (Slovak Telekom) a voči vysielateľom TV LocAll a Régió TV (Kabel Telekom) za nedostatočné zabezpečenie multimodálneho prístupu pre osoby so zdravotným znevýhodnením.
Nové správne konania začala voči TV Joj pre nezosúladené titulky pre osoby so sluchovým postihnutím so zvukovou stopou v programe Súdna sieň a voči TV Markíza pre reportáž Naspäť v talári v Televíznych novinách, v ktorej podľa RpMS mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. Konania spustila aj voči internetovým rádiám Metalscena netRadio a Rádio Jupiter pre podozrenie z vysielania bez autorizácie.