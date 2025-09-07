Migračná kríza v Británii: Počet migrantov cez Lamanšský prieliv stúpa

LONDÝN – Viac ako 30.000 ľudí prišlo od začiatku roka v malých člnoch cez Lamanšský prieliv do Británie. Je to nárast o takmer 40 percent oproti rovnakému obdobiu vlaňajška a dosiaľ najviac, koľko ich dorazilo do tohto času v roku. S odvolaním sa na údaje ministerstva vnútra v Londýne o tom v nedeľu informovala tlačová agentúra PA Media.
Rok 2025 je tak naďalej na ceste stať sa rekordným, uviedla agentúra DPA. Pre labouristickú vládu premiéra Keira Starmera je to zlá správa, keďže je pod veľkým tlakom počty prichádzajúcich migrantov znížiť.Pravicová populistická strana Reform UK, ktorá v súčasnosti jasne vedie v prieskumoch, zaradila tému migrácie na prvé miesto svojho programu. Jej líder Nigel Farage označuje nelegálnu migráciu cez Lamašský prieliv za „inváziu“.
Migranti, ktorí dorazili na člnoch po mori, sú pritom len menšou časťou imigrantov. Za 12 mesiacov do júna 2025 požiadalo o azyl v Spojenom kráľovstve viac ako 111.000 ľudí. Čistá imigrácia, teda rozdiel medzi počtom prisťahovalcov a emigrantov, dosiahla v roku 2024 vyše 430.000 osôb.Po odstúpení vicepremiérky Angely Raynerovej a reorganizácii kabinetu sa tejto oblasti bude venovať nová ministerka vnútra Shabana Mahmoodová. Najnovšie počty migrantov prechádzajúcich cez Lamanšský prieliv označila za „absolútne neprijateľné“.
Podľa britských médií chce Mahmoodová čoskoro v rámci sprísnenia migračnej politiky predstaviť nový plán, na základe ktorého by žiadateľov o azyl ubytovávali v kasárňach namiesto hotelov, uviedla PA Media.Podľa denníka Telegraph chce Londýn uzavrieť aj s Nemeckom dohodu o navracaní nelegálnych migrantov, akú dosiahol s Francúzskom. Za každú vyhostenú osobu by tak do krajiny mohla prísť iná, ktorá má napríklad v Británii príbuzných.