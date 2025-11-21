Rada pre mediálne služby udelila sankciu televízii TA3 pre neobjektívnosť programu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Rada pre mediálne služby (RpMS) na svojom zasadnutí udelila sankciu, upozornenie na porušenie zákona, vysielateľovi televízie TA3. Dôvodom je, že jeden z televíznych programov obsahoval neobjektívne vyjadrenia. Informovala o tom vedúca komunikačného odboru Lucia Michelčíková.
Išlo o program Téma, v ktorom 31. marca odvysielala televízia kritické vyjadrenia politológa Radoslava Štefančíka na adresu vládnej koalície a politikov vládnej koalície, a to bez odvysielania iných relevantných názorov či stanovísk alebo protiargumentov. „Moderátor tieto vyjadrenia a názory dostatočným spôsobom nevyvážil, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky,“ uviedla Michelčíková.