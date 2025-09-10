Nehoda v Námestove: Vodička nafúkala viac ako dve promile alkoholu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
NÁMESTOVO - Vodička v Námestove spôsobila v utorok (9. 9.) večer na miestnej komunikácii dopravnú nehodu, po ktorej nafúkala viac ako dve promile alkoholu. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
Tridsaťsedemročná žena mala viesť osobné motorové vozidlo značky Peugeot 208, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin narazila do odstaveného vozidla značky Audi Q5. „Vodička sa po nehode podrobila dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,35 mg/l, čo je 2,81 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu,“ podotkla polícia. Pri dopravnej nehode nedošlo k zraneniu osôb a žene obmedzili osobnú slobodu. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)