Smrteľná nehoda pri Košiciach: Po zrážke osobného auta a kamiónu zomrela 43-ročná vodička!

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
KOŠICE - Za obcou Ďurkov v smere na Ruskov (okr. Košice-okolie) došlo k vážnej dopravnej nehode osobného vozidla s nákladným autom.
Na miesto smeroval aj záchranársky vrtuľník. Žiaľ, nehoda má tragické násladky. O život prišla 43-ročný vodička osobného auta. "Aj napriek okamžitej resuscitácii sa život 43-ročnej vodičky osobného vozidla nepodarilo zachrániť," uviedla polícia.
Cesta je momentálne neprejazdná. Rátajte so zdržaním a rešpektujte pokyny policajtov na mieste.