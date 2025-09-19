BRUTÁLNA nehoda: FOTO Auto plné tínedžerov sa zrazilo s kamiónom, ostala z neho kopa šrotu! Dvaja mŕtvi

WIELOWEŚ - V Poľsku došlo k tragickej nehode. Na frekventovanej križovatke sa zrazilo osobné aute plné tínedžerov s kamiónom. Dvaja ľudia zrážku neprežili, traja sú v kritickom stave v nemocniciach.
Vo štvrtok (18. 9.) došlo okolo 16.00 h hodiny k tragickej dopravnej nehode na križovatke ulíc Poznańska a Główna v obci Wielowieś. "Podľa predbežných zistení polície vodič osobného automobilu Opel Corsa nerešpektoval dopravnú značku 'STOP' a narazil do správne idúceho nákladného vozidla Mercedes Actros," informovala polícia mesta Gliwice.
Podľa polície sedela v osobnom aute skupina piatich tínedžerov vo veku 15 až 18 rokov. Predbežné zistenia naznačujú, že vodičom Opla bol 18-ročný vodič. Pri zrážke vodič osobného auta a jeden zo spolujazdcov zomreli na mieste nehody. Ďalší traja pasažieri utrpeli ťažké zranenia a boli prevezení do nemocníc v Katoviciach a Opole. V kamióne sedeli dve osoby. Ani vodič, ani spolujazdec nepotrebovali lekársku pomoc.
Polícia nehodu vyšetruje
Cesta bola niekoľko hodín úplne uzavretá. Policajti vykonávali vyšetrovanie pod dohľadom prokurátora a zároveň odkláňali dopravu na určené obchádzkové trasy. Vyšetrovanie vedie Kriminálny odbor Mestskej polície v Gliwiciach pod dohľadom Okresnej prokuratúry v Gliwiciach. "Presné okolnosti a príčiny tejto tragickej udalosti budú objasnené v priebehu vyšetrovania," dodala polícia.
Polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli opatrní, rozvážni a prispôsobili rýchlosť podmienkam na ceste. Každý nebezpečný manéver môže skončiť tragédiou. Je nevyhnutné dodržiavať dopravné predpisy a venovať plnú pozornosť riadeniu, aby sa predišlo podobným nešťastiam.