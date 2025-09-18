NEZVYČAJNÁ nehoda! Kamionista objavil v priekope havarované auto a dve malé deti: Po vodičovi nebolo ani stopy

ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK - Záhadný prípad sa odohral v okolí Svidníka. Kamionista náhodou objavil havarované vozidlo s poľskými evidenčnými číslami v priekope. Na mieste našiel dve malé deti, no po vodičovi nebolo ani stopy.
Na severovýchode Slovenska došlo k nezvyčajnej dopravnej nehode. Informujú o nej noviny.sk. Vozidlo s poľskými evidenčnými číslami skončilo v priekope, pričom na mieste boli nájdené dve malé deti, ale žiadny dospelý. Incident nahlásil náhodný okoloidúci kamionista, ktorý si všimol auto zakliesnené medzi kríkmi v ťažko dostupnom teréne. Nie je jasné, ako dlho bolo auto v priekope.
Deti vo veku približne dva a šesť rokov boli v čase nálezu podchladené, mokré a zablatené. Na miesto boli okamžite privolané záchranné zložky. Hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR, Petra Klimešová, informovala, že deti boli prevezené do nemocnice vo Svidníku s príznakmi podchladenia. Hovorca siete nemocníc, Tomáš Kráľ, neskôr potvrdil, že zdravotný stav detí bol po prevoze stabilizovaný a mimo ohrozenia života.
Pravdepodobného vodiča vypátrali v susednej dedine
Polícia a hasiči vykonali rozsiahle pátranie po vodičovi vozidla, vrátane použitia dronu s termovíziou, avšak bez úspechu. Prešovský krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová uviedla, že zatiaľ neznámy muž z neznámych príčin zišiel s vozidlom mimo vozovku a narazil do stromov, pričom nehodu neohlásil a na mieste nezotrval.
Matka detí sa dostavila do nemocnice a odviezla ich domov ešte pred obedom. Polícia medzičasom vypátrala pravdepodobného vodiča havarovaného vozidla v susednej dedine. "Sú vykonávané všetky potrebné procesné úkony," dodáva Jana Ligdayová. Presné okolnosti nehody sú stále predmetom vyšetrovania. Vozidlo bolo zaistené pre účely ďalšieho vyšetrovania.