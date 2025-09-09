MIMORIADNE Ladislav Kamenický informuje o novom konsolidačnom balíčku!

BRATISLAVA - Minister financií Ladislav kamenický v utorok popoludní konečne prehovoril o opatreniach, ktoré majú pomôcť k ozdraveniu našich verejných financií. Ide už o treti konsolidačný balíček tejto vlády.
Kamenický začal tlačovú konferenciu obviňovaním koalície za to, v akom stave ich vláde odovzdala verejné financie. Následne vymenoval opatrenia, ktoré sa zrušiť nechystajú. Tomuto úvodu venoval niekoľko minút.
Celková veľkosť konsolidácie bude 2,7 miliardy eur. Štát má ušetriť 1,3 miliardy eur. Deficit chce financmajster znížiť na 4,2 až 4,3 percenta HDP, definitívne číslo bude podľa neho známe pri zostavení rozpočtu.
Tretí konsolidačný balíček má celkovo obsahovať 22 opatrení.
Konsolidačné opatrenia mali najskôr premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický predstavili poslancom, až následne boli popoludní prezentované verejne na tlačovej konferencii.
Balík opatrení, ktoré už budú pripravené, má najprv prerokovať tripartita a následne v stredu (10. 9.) schváliť vláda. Potom bude smerovať do parlamentu, kde v utorok začala prvá riadna schôdza po letnej prestávke.
Na tretí balíček sme si museli počkať
Podľa prvotných plánov sme mali nový konsolidačný balíček už dávno poznať, termín ich oznámania sa však niekoľkokrát odkaldal. Na finálnej podobe sa musela najskôr zhodnúť koalícia, ktorá v posledných dňoch absolvovala kolotoč rokovaní. Počas nich sa veejnosť dozvedela len čiastočné neoficiálne informácie z prostredia koalície aj opozície. Podľa nich mala vláda uvažovať o rušení voľna počas niektorých štátnych sviatkov či rušení alebo zlučovaní viacerých úradov.