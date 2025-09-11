Dôchodcovia, pozor! Sociálna poisťovňa posúva výplaty: Časť penzistov dostane peniaze neskôr

BRATISLAVA - Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodkov, ktorí dostávajú svoju penziu v hotovosti prostredníctvom pošty, že v septembri nastane zmena. Dôvodom je Sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Penzie s termínom 14. septembra budú doručené až o dva dni neskôr.
Ako informovala Sociálna poisťovňa, dôchodky s výplatným termínom pripadajúcim na nedeľu 14. septembra 2025 budú doručené v utorok 16. septembra. Zmena sa týka len tých poberateľov, ktorí dostávajú penziu v hotovosti prostredníctvom pošty.
Dôchodcovia, ktorým poisťovňa zasiela dôchodkové dávky na bankový účet, dostanú peniaze v obvyklých termínoch bez akýchkoľvek zmien. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ide o bežné opatrenie pri štátnych sviatkoch, keď poštové pobočky počas voľných dní nepracujú.