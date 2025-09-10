Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

Pellegrini kritizuje konsolidáciu: Nie je to dobré, minister sľuboval niečo iné, vyhlásil prezident

Peter Pellegrini
Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

OSAKA, BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v stredu počas pracovnej návštevy Japonska vyhlásil, že ho nemilo prekvapil objem konsolidačných opatrení, ktoré predstavil minister financií Ladislav Kamenický. Pellegrini podľa svojich slov ešte nemal možnosť ich dopodrobna preskúmať, avšak vyjadril obavu z toho, že konsolidácia bude v sume takmer troch miliárd eur. Z toho podľa neho vyplýva, že niečo nie je v poriadku.

„Ak si dobre pamätám, tak po minuloročnej konsolidácii vláda a minister financií tvrdili, že ďalší rok nás bude čakať konsolidácia rádovo niekde do jednej miliardy. Potom to boli pomaly dve miliardy a teraz už sú to skoro miliardy tri. Takže niečo nie je dobré,“ uviedol Pellegrini a súčasne upozornil, že treba dávať veľký pozor na to, ako sa výrazne začína znižovať hospodársky rast SR.

archívne video

Progresívne Slovensko reaguje na tretí konsolidačný balík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Mám obavu - a preto budem pozorne sledovať tie opatrenia - či ešte viacej nepribrzdia hospodársky rast, čím by sa Slovensko pri odhadovanom raste 0,4 percenta HDP nakoniec mohlo prepadnúť až do recesie. To by bolo veľmi, veľmi nepríjemné,“ vyhlásil.

Prezident SR tiež vyjadril poľutovanie nad tým, že v súvislosti s konsolidáciou neprebehla väčšia odborná diskusia aj vzhľadom na to, že ide o veľký objem peňazí a na poslednú chvíľu. Pozorne podľa svojich slov sleduje aj reakcie opozície, no „nejakú zásadnú alternatívu, kde by sa mali nájsť skoro tri miliardy (eur)“, nezachytil.

„Ako by sme na Slovensku mali trochu krízu ťažkých, ale možno závažných ekonomických rozhodnutí, ktoré bude treba urobiť, ale tak, aby čo najmenej zasiahli už tak krehký ekonomický rast na Slovensku,“ dodal Pellegrini, ktorý je v Japonsku pri príležitosti Národného dňa SR na svetovej výstave EXPO 2025 v Osake.

Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude podľa Kamenického obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Ten by mal ušetriť 1,14 miliardy eur napríklad znížením výdavkov na tovary a služby, rušením a zlučovaním niektorých úradov, ale aj zásadným znížením výdavkov na mzdy.

Najviac dodatočných príjmov má štátu priniesť zvýšenie zdravotného odvodu zamestnanca o jeden percentuálny bod, a to 358 miliónov eur. Zvýšiť sa má progresivita zdanenia fyzických osôb. K doterajším dvom sadzbám 19 a 25 percent pribudnú s rastom príjmu fyzických osôb ešte sadzby vo výške 30 a 35 percent. Ústavní činitelia budú mať tieto sadzby zvýšené o ďalších desať percentuálnych bodov, to znamená v rozpätí 29 a 45 percent. Celkovo chce štát na tomto opatrení podľa Kamenického získať vyše 200 miliónov eur.

Viac o téme: Peter PellegriniKonsolidácia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vláda stále nedostatočne šetrí
Vláda stále nedostatočne šetrí na strane výdavkov, tvrdí Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
Domáce
FOTO Jozef Hajko, Ľudovít Ódor
Opozícia reaguje na tretí konsolidačný balík: Ožobračovanie bežných ľudí, útlm ekonomiky aj nejasné šetrenie štátu
Domáce
FOTO Branislav Gröhling
Koalícia sa bojí kontroly, tvrdí SaS: Odvolávanie vlády nebude v úvode schôdze
Domáce
Konsolidačné opatrenia zasiahli obľúbenú
Konsolidačné opatrenia zasiahli obľúbenú predajňu v Žiline: Intersport skončil zo dňa na deň
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

KDH kritizuje tretí konsolidačný balík, ktorý predstavil Ladislav Kamenický
KDH kritizuje tretí konsolidačný balík, ktorý predstavil Ladislav Kamenický
Správy
Progresívne Slovensko reaguje na tretí konsolidačný balík
Progresívne Slovensko reaguje na tretí konsolidačný balík
Správy
Divadlo Nová scéna uvedie pôvodnú hudobnú rozprávku Tom a Lola
Divadlo Nová scéna uvedie pôvodnú hudobnú rozprávku Tom a Lola
Správy

Domáce správy

Drucker rokoval s biskupmi
Drucker rokoval s biskupmi a cirkevnými školami o legislatívnych zmenách
Domáce
Peter Pellegrini
Pellegrini kritizuje konsolidáciu: Nie je to dobré, minister sľuboval niečo iné, vyhlásil prezident
Domáce
Zrada Zelenského v parlamente?
Zrada Zelenského v parlamente? Ficov prísľub o vstupe Ukrajiny do EÚ vzápätí rozdupali koaličníci
Domáce
V Prešove budú od septembra veľké zmeny: Viaceré ulice sú už jednosmerné
V Prešove budú od septembra veľké zmeny: Viaceré ulice sú už jednosmerné
Regióny

Zahraničné

Peter Pellegrini
Slovensko nemá protivzdušnú obranu! Upozornil Pellegrini po incidente s dronmi v Poľsku
Zahraničné
V továrni na palivo
Na vojenskej základni v Južnej Kórei bolo počuť výbuch! Najmenej sedem ľudí je zranených
Zahraničné
Lietadlo z Moskvy do
Poľsko uzavrelo vzdušný priestor: RADAR odhalil, že ruské civilné lietadlá riskovali životy
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Zostrelený dron v poľskom
Drony vleteli do Poľska: Armáda strieľa, letiská zatvorené! Vláda mimoriadne zasadá
Zahraničné

Prominenti

Oprah Winfrey
Drastická premena slávnej moderátorky: Schudla vďaka Ozempicu!
Zahraniční prominenti
Teyana Taylor
Naozaj prišla slávna speváčka v TOMTO?! FOTO Zabalená vo vreci na ODPADKY
Zahraniční prominenti
Šokujúce VIDEÁ slovenskej herečky:
Šokujúce VIDEÁ slovenskej herečky: Šteniatka na hubovej omáčke či kopance do psov? Máme vyjadrenie!
Domáci prominenti
Prichytený u KONKURENCIE! Známy
Prichytený u KONKURENCIE! Známy markizák po KONCI v televízii: Nový flek?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nočné zvonenie desilo celý
Nočné zvonenie desilo celý dom: Pravda šokovala aj políciu, vinník bol slizký a pomalý!
Zaujímavosti
Nová štúdia prišla s
Nová štúdia prišla s vysvetlením, čo vidíme v okamihu smrti: Naozaj sa nám premietne pred očami celý život?
Zaujímavosti
Nevinné maškrty ohrozujú mužskú
Nevinné maškrty ohrozujú mužskú plodnosť: Spracované jedlo devastuje spermie už po týždňoch!
Zaujímavosti
Týchto 13 potravín je
Týchto 13 potravín je NAJLEPŠOU výživou pre váš mozog
vysetrenie.sk

Dobré správy

Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

Padnú úroky ešte nižšie? Vypočítajte si, čo by to urobilo s hypotékou!
Padnú úroky ešte nižšie? Vypočítajte si, čo by to urobilo s hypotékou!
Apple ukázal nový iPhone 17 a ďalšie novinky: Vráti ho to na výslnie? (foto)
Apple ukázal nový iPhone 17 a ďalšie novinky: Vráti ho to na výslnie? (foto)
Kamenický predstavil konsolidačný balík: Zvýši sa DPH na nezdravé potraviny, zmrazia sa 13. dôchodky! (prehľad)
Kamenický predstavil konsolidačný balík: Zvýši sa DPH na nezdravé potraviny, zmrazia sa 13. dôchodky! (prehľad)
Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!
Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!

Šport

VIDEO Elitný tenista chcel zbaliť ruskú krásku: Napísal mi asi desaťkrát a potom to vzdal
VIDEO Elitný tenista chcel zbaliť ruskú krásku: Napísal mi asi desaťkrát a potom to vzdal
WTA
CR7 a spol. zarmútili Maďarsko, Nóri jedenástimi gólmi totálne potupili súpera, Francúzsko tŕplo
CR7 a spol. zarmútili Maďarsko, Nóri jedenástimi gólmi totálne potupili súpera, Francúzsko tŕplo
MS vo futbale
VIDEO Ex-reprezentant musel urobiť náročné rozhodnutie: Zranenie ho donútilo priskoro ukončiť kariéru
VIDEO Ex-reprezentant musel urobiť náročné rozhodnutie: Zranenie ho donútilo priskoro ukončiť kariéru
Tipsport ELH
VIDEO Ani penaltový gól v nadstavení Slovensku radosť nezobral: Sokolíci obratom potešili fanúšikov
VIDEO Ani penaltový gól v nadstavení Slovensku radosť nezobral: Sokolíci obratom potešili fanúšikov
ME vo futbale do 21 rokov

Auto-moto

Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Predstavujeme
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
Predstavujeme
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien
Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien
Aktuality
Home office sa nemení na minulosť, ale dostáva jasné pravidlá
Home office sa nemení na minulosť, ale dostáva jasné pravidlá
Pracovné prostredie
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Rady a tipy
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov

Technológie

Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Netflix v septembri valcuje konkurenciu. V najbližších dňoch pribudnú tieto filmové a seriálové novinky
Filmy a seriály
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Veda a výskum
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
Technológie
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Aplikácie a hry

Bývanie

Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?

Pre kutilov

Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Recepty
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Stavebný materiál
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
Záhrada
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Make-up trendy na jeseň 2025: S týmito líčidlami podčiarknete svoje prednosti a zvýrazníte krásu
Krása
Make-up trendy na jeseň 2025: S týmito líčidlami podčiarknete svoje prednosti a zvýrazníte krásu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Lietadlo z Moskvy do
Zahraničné
Poľsko uzavrelo vzdušný priestor: RADAR odhalil, že ruské civilné lietadlá riskovali životy
Peter Pellegrini
Domáce
Pellegrini kritizuje konsolidáciu: Nie je to dobré, minister sľuboval niečo iné, vyhlásil prezident
Zostrelený dron v poľskom
Zahraničné
Drony vleteli do Poľska: Armáda strieľa, letiská zatvorené! Vláda mimoriadne zasadá
Zrada Zelenského v parlamente?
Domáce
Zrada Zelenského v parlamente? Ficov prísľub o vstupe Ukrajiny do EÚ vzápätí rozdupali koaličníci

Ďalšie zo Zoznamu