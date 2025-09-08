Záhadná smrť v Trenčíne! Žena prišla do nemocnice s modrinami, o pár hodín zomrela: Vyšetruje to polícia

TRENČÍN - Trenčianska polícia rieši záhadnú smrť. Žena (69) bola prijatá do nemocnice s mnohými modrinami a krátko nato zomrela. Vyšetrovatelia čakajú na výsledky pitvy, v prípade zadržala syna zosnulej.
O prípade informujú tvnoviny.sk. 69-ročná žena bola prijatá s viacerými modrinami na tele, no napriek snahám zdravotníkov o niekoľko hodín zomrela. Príčinou smrti boli pravdepodobne následky zranení. Podľa dostupných informácií žena strávila čas pred hospitalizáciou so svojím 46-ročným synom. Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a vyšetruje to ako zabitie.
Syn zosnulej bol zadržaný a v súčasnosti je hlavným podozrivým v prípade. Vyšetrovatelia čakajú na výsledky pitvy, ktorá by mala objasniť presnú príčinu smrti a poskytnúť ďalšie dôležité informácie pre vyšetrovanie.