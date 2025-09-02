Experiment so strašným koncom! Kamaráti sa zahrali na pokusných králikov: Jeden je po smrti, druhý obvinený z vraždy

HOUSTON – Pokus dvoch kamarátov, ktorí sa snažili otestovať kvalitu kevlarovej prilby, dopadol ako z najhoršieho sna. Jeden muž je už po smrti, pričom z vraždy obvinili jeho kamaráta.
Kamaráti z amerického Houstonu doplatili na nevydarený pokus tým najhorším možným spôsobom. Ako informuje Houston Public Media, muži sa striedali v streľbe jeden na druhého, pričom cieľom bolo otestovať kvalitu a tvrdosť kevlarových prilieb. Pri incidente, ktorý sa odohral dňa 17. augusta, však jeden z nich prišiel o život a druhý je obvinený z vraždy.
"Policajné zložky zatkli Seana Odonnella (37), ktorého obvinili zo zastrelenia Aarona Prouta (†34) zo Spojeného kráľovstva. K strelnému poraneniu hlavy došlo 17. augusta na Pennington Hills Drive 23 700. Obeť bola po streľbe prevezená do nemocnice, kde na následky zranení zomrela," napísal na sociálnu sieť šerif Ed Gonzalez.
Prvé správy hovorili o samovražde
Ako ďalej spomenul, je nepochopiteľné, že dvaja kamaráti sa striedali v streľbe z pušky jeden po druhom v kevlarových prilbách a navyše v obytnej štvrti.
Polícia mala najprv dostať hlásenie o streľbe, pričom motívom mala byť možná samovražda. Niektoré veci ale nesedeli. "K streľbe došlo v dome, kde býva Odonnell, teda strelec," informuje Gonzalez.
Obvinenie z vraždy sa malo objaviť v súdnych záznamoch amerického okresu Harris až v piatok 26. augusta. Muža s rovnakým meno, dátumom narodenia aj adresou mali zatknúť 21. augusta, teda štyri dni po streľbe a obvinili ho za jazdu pod vplyvom alkoholu.
Portál NY Post udáva, že nie je jasné, prečo Prout zomrel. Na druhej strane nasadená prilba negarantovala stopercentnú ochranu. Úrady už neposkytli ďalšie informácie. Do tejto chvíle nie je jasné, o aký typ pušky išlo, ani to, ako ďaleko muži od seba stáli.