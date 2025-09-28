Hrozivý nález na Gemeri: Andreu (†49) našli v potoku mŕtvu! Prehovorili obyvatelia obce

JESTICE - V obci Jestice v okrese Rimavská Sobota došlo k tragédii. 49-ročná Andrea prišla o život po páde do miestneho potoka. Vyšetruje to polícia.
O tragickom nešťastí informovali noviny.sk. Naposledy bola Andrea videná živá okolo pol deviatej večer, keď ju známy doviezol domov. Krátko nato sa však opäť vybrala do dediny. Predpokladá sa, že práve vtedy sa pošmykla a spadla do potoka pretekajúceho obcou. Obyvatelia obce sa domnievajú, že Andrea nevedela z potoka vyliezť. "Tu mohla spadnúť, a išla dole potokom. Vidieť tam aj stopy od topánok. Nevedela vyliezť," povedala miestna obyvateľka.
Telo nebohej objavil na druhý deň popoludní manžel starostky, približne 20 metrov od miesta predpokladaného pádu. Andrea ležala v plytkej vode tvárou nahor a tak príčinou pravdepodobne nebude utopenie. Obhliadajúci lekár na mieste konštatoval smrť bez evidentných známok vonkajších zranení a odporučil vykonať súdnu pitvu, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.
Obyvatelia Jestíc vyjadrujú hlboký zármutok nad tragickou smrťou Andrei. Hoci priznávajú, že nebohá často požívala alkohol, jej smrť považujú za strašnú tragédiu. Pod vplyvom alkoholu bola pravdepodobne aj v čase pádu. "Videla som ju, aj som sa s ňou rozprávala. Niesla si alkohol domov," hovorí povedala pre TV Joj obyvateľka obce.