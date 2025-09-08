Po sanitkách končia licencie aj vrtuľníkovým záchranárom: Minister sľubuje bezproblémovú dostupnosť

BRATISLAVA/POPRAD – Po problémoch so zmluvami pozemných záchraniek sa do centra pozornosti dostávajú aj vrtuľníky, ktorým rovnako vyprší platnosť licencií. Ministerstvo zdravotníctva uisťuje, že ich prevádzka ohrozená nie je a minister Kamil Šaško (Hlas-SD) sa bol oboznámiť s aktuálnou situáciou priamo na stanici vrtuľníkovej záchranky v Poprade.
Šaško v Poprade absolvoval rozhovory s vedením, lekármi, záchranármi aj pilotmi. „Po diskusiách môžem konštatovať, že všetko je pripravené a dostupnosť vrtuľníkovej záchrannej služby bude aj po tomto termíne na sto percent zabezpečená,“ vyhlásil Šaško.
Minister zároveň ocenil profesionalitu a odhodlanie personálu. „Ľudia, ktorých som tu stretol, ma napĺňajú hrdosťou. Som spokojný, že každý občan, ktorý by túto pomoc potreboval, ju bude mať aj naďalej k dispozícii,“ dodal minister.