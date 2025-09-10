Šaško konal nezákonne: Podľa KDH to dokazuje pozmeňujúci návrh

BRATISLAVA - Opozičné KDH volá po konci ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) vo funkcii. Tvrdí, že konal nezákonne pri vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Upozorňuje na to, že nezákonnosť potvrdzuje aj pozmeňujúci návrh k zákonu o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR Františka Majerského a Petra Stachuru (obaja KDH) na stredajšej tlačovej konferencii.
„To, čo sme spomínali, že Šaško koná nezákonne a poveruje vykonávaním ZZS štyri stanice záchranky, na ktoré nemá legitímny a legálny dôvod, sa stáva pravdou. V stredu sa odhlasuje zákon o psychológoch, do ktorého minister Šaško priniesol pozmeňovák, ktorý práve tento nelegálny stav upravuje. Fakticky sa týmto spôsobom priznáva k tomu, že nelegálnym spôsobom dal tieto záchranky do činnosti firmám, ktoré tam pôsobili doteraz a ktorým tieto licencie už vypršali,“ skonštatoval Stachura.
Majerský si takisto myslí, že pozmeňujúci návrh upravuje zákonnosť nezákonného postupu ministra. Namietal, že Šaško v auguste poveril prevádzkovaním staníc poskytovateľov, ktorým sa skončila licencia, čo podľa neho nebolo zákonne možné. Spolu so Stachurom preto apelovali na Šaškov odchod z ministerského kresla. „Takáto nezákonná činnosť ministra nesmie ostať nepovšimnutá. My ho dnešným dňom opäť vyzývame, aby konal zodpovedne a vyvodil voči sebe politickú zodpovednosť a aby odstúpil,“ dodal Stachura.
Pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti predložil Zdenko Svoboda (Hlas-SD). Výbor NR SR pre zdravotníctvo ho schválil. Má priniesť zmenu postupu pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní. Ministerstvo zdravotníctva by tak po novom mohlo v prípade, ak by poskytovateľovi zrušilo povolenie, vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie daného sídla inému poskytovateľovi, ktorý povolenie má. Poverenie by rezort podľa návrhu vydával najdlhšie do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia.