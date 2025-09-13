Sobota13. september 2025, meniny má Ctibor, Tobiáš, Tobias, zajtra Ľudomil, Radka

Najväčšia chyba pri prvej pomoci? Neurobiť nič, varujú záchranári

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa, Getty Images)
TASR

BRATISLAVA - Najväčšou chybou pri poskytovaní prvej pomoci je neurobiť nič. Niekoho to môže stáť život. Poukázala na to záchranná zdravotná služba ZaMED v súvislosti so sobotným Svetovým dňom prvej pomoci. Pripomína, že v kritickej situácii rozhodujú minúty, a preto zavolať záchranku nestačí.

„Podľa posledných dát dorazí záchranka k pacientovi v priemere za 12 minút a 11 sekúnd. Dovtedy je život postihnutej osoby v rukách svedkov či okoloidúcich,“ ozrejmili záchranári. V prípade, že človek nereaguje na oslovenie, zatrasenie či bolesť, je podľa slov záchranárov v bezvedomí a treba overiť, či dýcha. „Kľúčové je vtedy spriechodniť dýchacie cesty. Potrebujeme urobiť jednoduchý manéver, a to záklon hlavy,“ vysvetľuje záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna. Dýchanie radí kontrolovať najviac desať sekúnd. „Človek, ktorý ledva dýcha, dýcha nepravidelne či veľmi pomaly alebo lapá po dychu, nedýcha normálne. V takom prípade okamžite volajte 155 a zapnite hlasitý odposluch, aby ste mali voľné ruky a mohli sa riadiť pokynmi operátora,“ dodal.

Dôležité je tiež vedieť, kedy a ako stláčať hrudník

Dôležité je tiež podľa neho vedieť, kedy a ako stláčať hrudník alebo použiť automatický externý defibrilátor (AED). „Absolvovanie kurzov prvej pomoci výrazne zvyšuje šancu, že aj bežný človek dokáže v kritickej situácii správne a pohotovo reagovať, a to aj napriek tomu, že je v strese,“ hovorí záchranár.

Brna upozornil, že jednou z najkritickejších situácií je masívne krvácanie. Preto je podľa jeho slov nevyhnutné ovládať základnú prvú pomoc a krvácanie rýchlo zastaviť. „Pri vonkajšom masívnom krvácaní rozhodujú sekundy. Základom je priamy, nepretržitý tlak na ranu, aby sme zranenému zachránili čo najviac krvi do príchodu záchranky,“ dodal záchranár a inštruktor Tréningového centra ZaMED Dušan Sopoliga.

