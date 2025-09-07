Na väčšine územia Slovenska sa môžu v pondelok vyskytnúť búrky: Vydaných bolo niekoľko výstrah

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na väčšine územia Slovenska sa môžu v pondelok (8. 9.) vyskytnúť búrky. Týka sa to najmä stredného a východného Slovenska. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy sa týkajú celého Košického, Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja a okresov Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov.
Podľa meteorológov je však malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.Výstrahy predbežne platia od 12.00 do 23.00 h.