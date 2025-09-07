Právnik Kollár varuje: Nová jadrová elektráreň je absolútny ekonomický nezmysel

BRATISLAVA - Známy právnik a predseda občianskeho združenia Právo na pravdu Zoroslav Kollár kritizuje zámer vlády Roberta Fica postaviť nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach. Podľa neho ide o ekonomicky nevýhodný a netransparentný projekt, ktorý môže spôsobiť obrovské predraženie, vysoké účty za energie pre občanov a návratnosť presahujúcu 48 rokov.
Kollár hovorí, že ak vláda plánuje nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach bez súťaže, s preferenciou jedného dodávateľa a bez nezávislej ekonomickej analýzy. „Nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach je čierna diera na miliardy eur občanov Slovenska. Po jeho dokončení budú občania zbytočne platiť desiatky eur mesačne navyše v cenách energií. Návratnosť je viac než 48 rokov. Ficova vláda ide ‚vyberať‘ z jednej možnosti, americkej technológie AP1000 od Westinghouse, mimo riadnej medzinárodnej súťaže. Takýto postup je netransparentný a pre občanov ekonomicky mimoriadne nevýhodný. Namiesto porovnania ponúk sa tlačí na priame rozhodnutie, čo je pri projekte za desiatky miliárd eur neakceptovateľné. Niekto si chce vystavať symbolický ‚pomník‘ po vzore diktátorov alebo komunistických pohlavárov, pán Fico?“ hovorí na úvod Zoroslav Kollár.
„Projekt je ekonomicky nevýhodný. Za odhadovanú cenu jedného bloku AP1000 by sa v riadnej medzinárodnej súťaži dali obstarať dva až tri bloky porovnateľného výkonu. Medzinárodné benchmarky (MWel/mil. €) dlhodobo ukazujú, že AP1000 patrí medzi najdrahšie nové zdroje. Porovnanie s projektmi ako Barakah (J. Kórea v SAE), Akkuyu (Turecko), Paks II (Maďarsko) či Dukovany 2 (ČR) je nevyhnutné na overenie trhovej ceny. Na väčšinu jadrových technológií sa sankcie EÚ nevzťahujú, súťaž teda môže byť pokojne medzinárodná. V rámci výrobcov z Číny, Južnej Kórey, Kanady, Japonska či Francúzska,“ dodáva Sylvia Beňová, odborníčka občianskeho združenia Právo na pravdu.
Právo na pravdu upozorňuje, že vláda nerieši spôsob financovania. Podľa Kollára je výstavba cez štátny rozpočet ilúzia, pričom reálna cesta je PPP projekt, ktorý prináša vysoké riziko a predraženie.
Vláda by mala podľa Práva na pravdu zastaviť priame rokovanie a vyhlásiť medzinárodnú súťaž s jasnými technickými a finančnými kritériami. Je potrebné zverejniť nezávislú ekonomickú analýzu vrátane modelovania omeškaní, nákladov kapitálu a citlivostných scenárov. Od dodávateľov je potrebné požadovať pevné ceny a zmluvné garancie na omeškanie a predraženie. Rovnako treba zverejniť plnú architektúru financovania (PPP/CfD), vrátane dopadu na koncovú cenu elektriny pre domácnosti a firmy. Je potrebné predložiť porovnania a alternatívy: modernizáciu siete, flexibilitu, úspory a konkurenčné veľké aj SMR riešenia.
„Pýtame sa Roberta Fica, či vláda ukáže občanom a odborníkom reálnu a nezávislú ekonomickú analýzu tohto projektu, ktorá berie do úvahy riziká meškania a prekročenia rozpočtu podľa svetových skúseností. Prečo sa upustilo od medzinárodnej súťaže, ktorá by zabezpečila najvýhodnejšiu cenu pre občanov Slovenska pri takto náročnom projekte? Rozhodnutie o výbere AP1000 nie je obchodné ani racionálne, ale politické rozhodnutie premiéra Roberta Fica proti záujmom občanov Slovenska,“ uzatvára Zoroslav Kollár.