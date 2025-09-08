Južná Kórea chce, aby pracovníci zadržaní počas razie mohli znovu vstúpiť do USA

SOUL - Južná Kórea v pondelok oznámila, že chce, aby stovky jej občanov, ktorí boli minulý týždeň zadržaní počas razie amerických imigračných úradov vo fabrike automobilky Hyundai Motor a ktorí majú byť čoskoro prevezení do vlasti, mohli opäť vstúpiť na územie Spojených štátov. Informuje o tom agentúra Reuters.
Juhokórejský minister zahraničných vecí Čcho Hjoun v pondelok odlieta do Washingtonu, kde sa stretne so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom, aby o situácii rokoval. Zároveň oznámil, že počas návštevy bude žiadať zjednodušenie vízového systému pre juhokórejských pracovníkov v budúcnosti.
Medzi 475 zadržanými osobami počas razie bolo viac než 300 juhokórejských občanov. Soul v nedeľu oznámil dohodu so Spojenými štátmi o prepustení juhokórejských pracovníkov a ich prevezení späť do vlasti.
Zásah v závode automobilky Hyundai v štáte Georgia uskutočnili americkí federálni agenti a bol najväčšou jednorazovou operáciou v dejinách vyšetrovacích aktivít ministerstva vnútornej bezpečnosti USA, píše Reuters. Podrobnosti o tom, ako pracovníci mohli porušiť imigračné pravidlá, zatiaľ neboli zverejnené.
Krajiny pritom len nedávno podpísali obchodnú dohodu medzi, ktorá obsahuje fond vo výške 350 miliárd dolárov na podporu vstupu juhokórejských firiem na americký trh. Koncom augusta sa juhokórejský prezident I Če-Mjong stretol s prezidentom USA Donaldom Trumpom, pričom obaja si sľúbili užšie obchodné väzby.