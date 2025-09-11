Štvrtok11. september 2025, meniny má Bystrík, zajtra Mária, Mia

Právnik Kollár poriadne zvozil Kamenického konsolidáciu: Pán Fico, toto má byť čo? Slovákom dlžíte vysvetlenie!

Zoroslav Kollár kritizuje spôsob, akým vláda ide konsolidovať verejné financie.
Zoroslav Kollár kritizuje spôsob, akým vláda ide konsolidovať verejné financie.
BRATISLAVA - Už v priebehu leta bolo viac ako jasné, že Slováci sa ďalšej vlne konsolidácie verených financií nevyhnú. Kým pred niekoľkými mesiacmi sa však hovorilo o približne miliarde eur, minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD) túto sumu skokovo navýšil na vyše 2,7 miliárd eur. V šoku sú nielen živnostníci a zamestnanci, ale aj známy právnik Zoroslav Kollár z občiasnkeho združenia Právo na pravdu. Vládu poriadne zvozil.

VIDEO Zoroslav Kollár kritizuje spôsob konsolidácie verejných financií:

Zoroslav Kollár kritizuje spôsob, akým chce vláda zaviesť tretie kolo konsolidácie

"Keď ide o šetrenie a odbornosť, tak si Smer a Progresívne Slovensko môžu podať ruky. Minulý týždeň predstavilo Progresívne Slovensko svoj v úvodzovkách veľký tresk. Materiál študenta prvého ročníka vysokej školy v Sládkovičove, ktorý má úroveň diplomovej práce pána Gröhlinga. A včera som sa rovnako nestačil diviť, keď svoje šetrenie predstavil minister financií pán Ladislav Kamenický," uviedol svoju prvú kritiku Kollár. "Vláda, ktorá sa tvári ako sociálna, ale na sociálne štandardy občanov Slovenska sa úplne vykašľala," šliapol ešte na plyn známy právnik.

Kollár Kamenickému a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SSD) vytkol hneď päť bodov, ktoré mu pri konsolidácii vôbec nesedia. Týkajú sa rodín s deťmi, matiek samoživiteliek a bánk s poisťovňami. Komentár nechal aj pri téme pracujúcich za priemernú mzdu versus potravinové reťazce. Pristavil sa aj pri senioroch a štátnych úradníkoch a vrchol bol pri téme automobiliek a "žmýkaní" živnostníkov.

Zobrali ste peniaze matkám a rodinám, tvrdí Kollár

"Zobrali ste rodinám s deťmi daňový bonus 200 eur mesačne. Matka samoživiteľka stratí 2 630 eur za rok. Rodičia s dvomi deťmi 860 eur za rok, ale banky a poisťovne nechávate prelievať miliardové zisky do zahraničia," začal Kollár.

Ten sa však nezastavil len tu a dodal, že vláda vraj z vrecák zobrala poctivo pracujúcim občanom cez vyššie odvody 210 eur za rok. "A vyššiu DPH tiež zaplatia občania, nie zahraničné potravinové reťazce. Doplatia na to rodiny s deťmi," spresnil predseda združenia Právo na pravdu.

Zoroslav Kollár
Zobraziť galériu (2)
Zoroslav Kollár

Úradníci verzus seniori a problémy pri živnostníkoch

"Seniorom ste zmrazili trináste dôchodky. Každý dôchodca príde o 30 eur. Ale štátnym úradníkom ste minulý rok pridali na platoch a odmenách 132 miliónov eur. Takto vyzerá váš sociálny štát?" pýta sa Kollár vo videu.

Vláda podľa právnika siaha aj na mladých ľudí a študentov, ktorí chcú pracovať či brigádovať za 50 až 300 eur ročne. "Ale automobilky, montážne dielne, v ktorých naši mladí ľudia nechcú pracovať, nechávate vyvážať desiatky miliónov eur ziskov do zahraničia bez vyššieho zdanenia. Namiesto toho, aby tu automobilky budovali inovácie a nové technológie," skonštatoval Kollár.

Svoju kritiku zakončil vládným konsolidovaním, ktoré zasiahne živnostníkov. "Beriete im 700 eur ročne. Malým firmám do 20 ľudí 3 000 eur ročne. Stredným firmám okolo 150 ľudí až 14 500 eur ročne. Ale zahraničným koncernom rozdávate stimuly v stovkách miliónov eur. Zahraničným všetko, slovenským nič. Je to podľa vás sociálne?" spýtal sa rétoricky Kollár.

