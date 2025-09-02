V Trenčianskom kraji odvolali čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov: Neplatí už v žiadnom z okresov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH)
TRENČÍN - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov neplatí od pondelka (1. 9.) v žiadnom okrese Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). V pondelok ho odvolali v posledných dvoch okresoch kraja. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici odvolalo 1. septembra od 10.00 h čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vzťahujúci sa na lesné pozemky a ich ochranné pásmo v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov,“ informovali hasiči.
V ostatných okresoch Trenčianskeho kraja čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov postupne odvolali v predchádzajúcich dňoch.