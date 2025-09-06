Požiar zachvátil deväťposchodovú budovu v Londýne: S plameňmi bojuje približne 100 hasičov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Približne 100 hasičov bojuje s požiarom deväťposchodovej budovy v západolondýnskej štvrti White City. Podľa tamojších hasičov sa plamene rozšírili na horné poschodia objektu, informuje o tom denník London Evening Standard a televízia Sky News.
Úrady uzavreli rušnú ulicu Wood Lane a obyvateľov vyzvali, aby sa oblasti vyhýbali. Prvé hlásenia o požiari prijali hasiči krátko po 3.00 h miestneho času (4.00 SELČ).
Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Úrady ani médiá bezprostredne neinformovali o možných obetiach či rozsahu škôd.