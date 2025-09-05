Spozornite! Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru platí v TOMTO okrese

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)
BRATISLAVA - Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru platí od piatka v okrese Nové Zámky. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
