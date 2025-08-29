Počasie cez víkend bude ovplyvňovať studený front, môže priniesť zrážky

BRATISLAVA - Cez víkend bude počasie na Slovensku ovplyvňovať studený front. Ojedinele môže priniesť výdatnejšie zrážky na úrovni okolo 50 milimetrov. Najvyššia pravdepodobnosť je na strednom Slovensku, najmä v Banskobystrickom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„V piatok nám pred studeným frontom, ktorý aktuálne postupuje Českom a Rakúskom ďalej na východ, prúdil od juhozápadu veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. V najteplejších lokalitách na juhu sme atakovali 35 stupňov Celzia, tropickú tridsiatku sme ojedinele zaznamenali aj na severe krajiny,“ priblížili meteorológovia.
Pred samotným frontom sa podľa nich v oblasti severného Jadranu, Slovinska a juhozápadného Maďarska formuje zrážkové pásmo, ktoré postúpi v najbližších hodinách do našej oblasti. Lokálne sa v ňom vyskytujú aj búrky. Momentálne sú zrejme bez nebezpečných sprievodných javov okrem bleskov, tvrdí SHMÚ.