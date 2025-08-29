Piatok29. august 2025, meniny má Nikola, Nikolaj, zajtra Ružena

Počasie cez víkend bude ovplyvňovať studený front, môže priniesť zrážky

TASR

BRATISLAVA - Cez víkend bude počasie na Slovensku ovplyvňovať studený front. Ojedinele môže priniesť výdatnejšie zrážky na úrovni okolo 50 milimetrov. Najvyššia pravdepodobnosť je na strednom Slovensku, najmä v Banskobystrickom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„V piatok nám pred studeným frontom, ktorý aktuálne postupuje Českom a Rakúskom ďalej na východ, prúdil od juhozápadu veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. V najteplejších lokalitách na juhu sme atakovali 35 stupňov Celzia, tropickú tridsiatku sme ojedinele zaznamenali aj na severe krajiny,“ priblížili meteorológovia.

Pred samotným frontom sa podľa nich v oblasti severného Jadranu, Slovinska a juhozápadného Maďarska formuje zrážkové pásmo, ktoré postúpi v najbližších hodinách do našej oblasti. Lokálne sa v ňom vyskytujú aj búrky. Momentálne sú zrejme bez nebezpečných sprievodných javov okrem bleskov, tvrdí SHMÚ.

Počasie opäť prekvapí! Na západe a horách môže byť veterno, TU bude až 34 stupňov Celzia
Predpoveď počasia na koniec prázdnin: Vráti sa leto, ale... V TENTO deň znova udrú búrky, tak ľahko neodídu!
SpaceX odkladá aj desiaty skúšobný let Starship: Dôvodom je nepriaznivé počasie
Aké počasie nás čaká v najbližšom období? Meteorológovia vydali prvé prognózy: Upršaná jeseň, zima môže prekvapiť!
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci: Vystavili aj obojok pre psa Geryho od španielskeho kráľa
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci: Vystavili aj obojok pre psa Geryho od španielskeho kráľa
Odborníčka varuje: V prípade neskorej diagnózy sa zrak môže výrazne zhoršiť
Odborníčka varuje: V prípade neskorej diagnózy sa zrak môže výrazne zhoršiť
Chimanimani - jedna z najcennejších prírodných oblastí v Zimbabwe
Chimanimani - jedna z najcennejších prírodných oblastí v Zimbabwe
Počasie cez víkend bude ovplyvňovať studený front, môže priniesť zrážky
Prezidentský palác v sobotu otvorí svoje dvere verejnosti: Prvýkrát spolu s parlamentom
AKTUÁLNE Hasiči zasahujú pri požiari skládky odpadu: Lokalizáciu požiaru komplikuje silný vietor a husté zadymenie
Vo Zvolenskej Slatine plánujú vybudovať nové protipovodňové múry za viac ako milión eur
Vo Zvolenskej Slatine plánujú vybudovať nové protipovodňové múry za viac ako milión eur
Po dlhotrvajúcom spore sa dohodli: Nemecku a Francúzsku sa podarilo urovnať nezhody o jadrovej energii
Desivé varovanie expertov: V nasledujúcich rokoch svet čaká samé nešťastie! Hrozí TÝCHTO päť vojen
Turecko zakázalo vstup izraelským lodiam a lietadlám
Tragédia na svadbe: Mladý ženích prišiel o život! Zastrelila ho švagriná
Milimeter od TRAPASU: Hviezdna herečka prišľapla kolegyňu... Takmer skončila BEZ SUKNE!
Vnuk Šafránkovej a Abrháma netúži byť hercom, ale...: Prvá veľká rola!
Zuzana Kanócz si odbehla od troch detí a… Vášnivé bozky s cudzím mužom!?
Umelecký svet v SMÚTKU: Zomrel legendárny ruský skladateľ... Autor ikonických diel!
Vyčerpanosť, na ktorú nepomáha ani káva! 7 dôvodov, prečo ste STÁLE unavení: Čo vaše telo tají?
Šokujúce VIDEO: Trojročné dieťa prišlo do nemocnice s nožom v hlave! Matka priznala desivú pravdu
Ťažkosti pre plus-size cestujúcich: Letecká spoločnosť sprísnila pravidlá na refundáciu druhého sedadla!
Rozprávkové mestečko ukrýva 205 miliónov rokov starý meteorický kráter
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Siahne vláda na dôchodky či dávky? Kamenický prezradil novinky a aj očakávaný termín!
Siahne vláda na dôchodky či dávky? Kamenický prezradil novinky a aj očakávaný termín!

Sexuálne zneužívanie reprezentantiek: Škandalózne obvinenie jedného z najuznávanejších trénerov
Sexuálne zneužívanie reprezentantiek: Škandalózne obvinenie jedného z najuznávanejších trénerov
HK Poprad - HC Košice: Online prenos z Tatranského pohára 2025
HK Poprad - HC Košice: Online prenos z Tatranského pohára 2025
Tréner Slovana neudržal nervy na uzde: Weiss spoznal trest za výbuch v Michalovciach
Tréner Slovana neudržal nervy na uzde: Weiss spoznal trest za výbuch v Michalovciach
VIDEO Hapal rozhodený absolútnym nerešpektom súpera: Veľká hanba, nečakal by som to!
VIDEO Hapal rozhodený absolútnym nerešpektom súpera: Veľká hanba, nečakal by som to!
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Stratili ste prácu? Týchto 7 krokov vám pomôže zvládnuť neistotu a nájsť novú šancu!
Stratili ste prácu? Týchto 7 krokov vám pomôže zvládnuť neistotu a nájsť novú šancu!
Prečo je škodlivé brať si veci v práci príliš osobne a ako s tým prestať
Prečo je škodlivé brať si veci v práci príliš osobne a ako s tým prestať
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Paradajkové hrianky: Jednoduchá večera, keď neviete, čo na rýchlo
Paradajkové hrianky: Jednoduchá večera, keď neviete, čo na rýchlo
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Hackeri sa dostali k e-mailom cez populárnu aplikáciu. Google potvrdil únik dát
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax

Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
5 znamení, ktoré čaká po 29. auguste naozaj dobrý horoskop: Vďaka týmto malým rozhodnutiam môžete veľa získať
5 znamení, ktoré čaká po 29. auguste naozaj dobrý horoskop: Vďaka týmto malým rozhodnutiam môžete veľa získať
Desivé varovanie expertov: V nasledujúcich rokoch svet čaká samé nešťastie! Hrozí TÝCHTO päť vojen
Tragédia na svadbe: Mladý ženích prišiel o život! Zastrelila ho švagriná
Dráma v bratislavskej električke: VIDEO Vozíčkar útočil na cestujúcich! Najhoršiemu zabránil policajt mimo služby
Tatry menia chatárov: Beránek po polstoročí odchádza z chaty pod Rysmi

