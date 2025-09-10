Zrážky nás neobídu: Na väčšine územia platia výstrahy druhého stupňa pred intenzívnym dažďom

BRATISLAVA - Takmer vo všetkých krajoch Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred intenzívnym dažďom. Mnohé z nich majú predbežnú platnosť až do štvrtka (11. 9.). Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Pre väčšinu okresov Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického a časti Žilinského a Košického kraja vydal aj výstrahy pred povodňami.
Vo viacerých okresoch očakávajú meteorológovia ojedinelý výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok viac ako 50 milimetrov. Časť zrážok môže spadnúť pri búrkach. „Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ dodali.
Povodňová aktivita na vodných tokoch sa môže podľa ich slov objaviť vzhľadom na intenzívny trvalý dážď. „Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín a rozvodnenie najmä malých tokov. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ spresnil SHMÚ.