Muža obvinili z ublíženia na zdraví a výtržníctva: Polícia po ňom intenzívne pátra

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Policajný vyšetrovateľ obvinil 27-ročného muža z prečinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Obvinený pri obchodnom dome v Novom Meste nad Váhom napadol dvoch ľudí, polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po ňom. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
„Obvinený na parkovisku pred vchodom do obchodného domu viackrát kričal na poškodených vo veku 38 a 42 rokov, aby mu dali 15 eur. Následne zozadu pristúpil k poškodeným, do ktorých strkal, pričom to prešlo až do fyzického útoku,“ uviedla Krajčíková.
Obvinený napadol dvoch mužov, viackrát ich kopal a udrel
Muž 42-ročného poškodeného podľa nej udrel päsťou do oblasti tváre, v dôsledku čoho tento spadol na zem, kde ostal ležať. „Obvinený verbálne útočil na poškodeného a zároveň ho kopal do rôznych častí tela, v čom sa mu snažil zabrániť 38-ročný poškodený. Aj jeho obvinený fyzicky napadol a päsťou ho udrel do oblasti tváre. Muž spadol na zem, obvinený ho viackrát kopol nohou do oblasti hlavy a chrbta. Následne z miesta odišiel smerom k autobusovej stanici v Novom Meste nad Váhom,“ doplnila.
Svojím konaním 27-ročný obvinený spôsobil 42-ročnému poškodenému ťažké zranenie, ktoré si vyžiadalo jeho hospitalizáciu v nemocnici a 38-ročnému poškodenému spôsobil zranenie, ktoré si vyžiadalo jeho lekárske ošetrenie. Polícia v Novom Meste nad Váhom sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 27-ročnom obvinenom.
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní
„Ak ste boli svedkom udalosti, prípadne disponujete akýmikoľvek informáciami, ktoré by mohli prispieť k jeho vypátraniu, oznámte to prosím na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti,“ vyzvala Krajčíková.