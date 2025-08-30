Uzávera D1 pri Bratislave sa skončila, križovatka Bernolákovo slúži motoristom

BRATISLAVA - Uzávera diaľnice D1 pri Bratislave sa v sobotu večer skončila. Tri zo štyroch vetiev diaľničnej križovatky Bernolákovo už slúžia motoristom. Informovali o tom z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Motoristi už dnes môžu využívať tri vetvy križovatky Bernolákovo. V smere na Trnavu je otvorený zjazd z D1 na Bernolákovo a Chorvátsky Grob, v smere na hlavné mesto je k dispozícii zjazd z D1 od Trnavy a výjazd na D1 do Bratislavy,“ priblížili. Doplnili, že v nasledujúcich týždňoch sa plánuje otvoriť aj posledná zatvorená vetva križovatky Bernolákovo, teda výjazd na D1 v smere do Trnavy.
Uzávera v smere na Bratislavu sa začala vo štvrtok (28. 8.) večer a skončila v sobotu krátko pred 18.00 h. „Počas uzávery sa na diaľnici presúvali ťažké betónové zvodidlá a vyznačovali kilometre vodorovných dopravných značení. Práce sa však podarilo ukončiť pred zvýšenými nedeľnými (31. 8.) dopravnými intenzitami, keď sa motoristi budú vracať z predĺženého víkendu,“ podotkli z NDS.