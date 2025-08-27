Polícia prosí verejnosť o pomoc: FOTO Hľadajú muža, ktorý okradol seniorku a desatisíce eur!

VRANOV NAD TOPĽOU - To, čo sa počas posledných dní odohralo vo Vranove nad Topľou, je mimoriadne alarmujúce a po sériách správ o podvodoch na dôchodcoch až prekvapivé. Aj teraz sa zlodeji prevtelili do tiel falošných pracovníkov štátnej správy a staršia žena im uverila. Nemalú hotovosť uložila na vopred určené miesto a už ju viac nevidela.
Prešovská sekcia polície o prípade informovala na sociálnej sieti. Podvodníci po svojom výkone obrali seniorku až o 30-tisíc eur, pričom nemalú úlohu v príbehu zohráva aj neznámy kolobežkár, ktorý by mohol do všetkého vniesť trochu viac svetla. Práve po ňom polícia pátra a prikladá aj fotografiu z kamery na ulici.
"Okresný vyšetrovateľ vo Vranove nad Topľou vedie trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu, ku ktorému došlo v utorok 26. augusta krátko pred obedom," informovala polícia.
Poštár a policajtka
Muž, ktorý sa vydával za pracovníka pošty a neskôr žena, ktorá sa predstavila ako policajtka, sa zamerali na staršiu ženu. "Pod zámienkou pripravovanej "policajnej akcie" vylákala od poškodenej 30 000 eur, ktoré dôchodkyňa odložila na ulici na "bezpečné miesto"," spresnili prípad.
Polícia preto teraz žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení osoby na priloženej fotografii na kolobežke. "Akékoľvek informácie, ktoré by mohli prispieť k objasneniu prípadu, oznámte na čísle 158 alebo na najbližšom policajnom oddelení," dodali.
Polícia už nespočetnekrát apeluje na občanov, najmä seniorov, aby boli mimoriadne obozretní. "Neposkytujte svoje osobné údaje cudzím osobám a v prípade pochybností sa vždy poraďte s blízkymi alebo ihneď kontaktujte políciu," znovu zdôrazňujú orgány zákona.