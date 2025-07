Šokujúci útok za bieleho dňa: Chlapec (13) napadol a okradol dôchodcu, ten ostal ležať polonahý na zemi

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

O prípade informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. "V sobotu (5. 7.) pred obedom na Ul. Hviezdoslavovej v Snine neznáma osoba fyzicky napadla 69-ročného muža. Zozadu ho schytila, strhla na zem, kde mu násilím vytiahla z nohavíc i z košele finančnú hotovosť. Celkovo išlo o 1 365 eur," priblížila hovorkyňa. Útok zachytili aj kamery. Polícia v krátkom čase stotožnila a vypátrala podozrivú osobu, išlo o 13-ročného chlapca. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie pre zločin lúpeže, kde poškodeným je 69-ročný muž. Vyšetrovateľ sa prípadom intenzívne zaoberá, dodáva Lingdayová.

Dôchodcu našli po útoku ležať polonahého na zemi

Ako k prípadu priblížili noviny.sk, napadnutý dôchodca si pri chôdzi pomáha paličkou, ktorou sa podľa svedkov snažil pred chlapcom ubrániť. Policajti ho našli ležať polonahého na zemi. Podľa svedkyne najskôr chlapec muža sledoval a potom na neho zaútočil. "Sotil doňho, palicou sa pán oháňal, ale asi mu to nepomohlo a pravdepodobne nemal peniaze vo vrecku, ale v nohaviciach, preto bol nahý," priblížila s tým, že dôchodca nakoniec zranený nebol. Aj na otázku policajtov, či nepotrebuje ošetrenie, povedal, že nie. "Myslím, že do hodinky všetko vyšetrili, išli hneď do osady a mama identifikovala chlapca," dodala svedkyňa.

Miestnych zaráža okrem iného aj skutočnosť, že sa takýto útok odohral za bieleho dňa a to na mieste, kde sú viaceré prevádzky. Svedkyňa zároveň pre TV Joj uviedla, že sa takýto útok nestal prvýkrát a aj ju samotnú už viackrát okradli. "Podľa mňa tá výchova doma nie je na mieste," dodala.