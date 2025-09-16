Ranný zásah pri Hlohovci! V obci našli poškodený bankomat a plynovú bombu, na mieste sú hasiči a polícia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Topky/Ján Zemiar)
MADUNICE - Rušné utorkové ráno v obci Madunice pri Hlohovci. Neznámi páchatelia sa pokúsili vylúpiť bankomat umiestnený v blízkosti obecného úradu a všetko nasvedčuje tomu, že použili metódu s plynovou bombou. Na mieste zasahuje polícia aj hasiči.
O prípade píšu tvnoviny.sk. Podľa dostupných informácií, na miesto činu boli privolaní príslušníci polície a hasičského zboru, ktorí okamžite začali s vyšetrovaním a zabezpečením oblasti. Pri prehliadke miesta činu objavili vyšetrovatelia nielen poškodený bankomat, ale aj plynovú bombu a spínaciu skrinku.
Zatiaľ nie je známe, či sa páchateľom podarilo z bankomatu odcudziť finančnú hotovosť, ani aký je celkový rozsah spôsobených škôd.