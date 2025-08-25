Polícia navrhla obžalovať muža, ktorý nelegálne vyrúbal takmer 400 stromov

BANSKÁ BYSTRICA - Enviropolícia podala návrh na podanie obžaloby na 31-ročného muža z obce Málinec v okrese Poltár, ktorý mal v roku 2023 nelegálne vyrúbať takmer 400 stromov. Mužovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri roky. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.
Podľa polície mal obvinený muž v roku 2023 bez vydaného písomného súhlasu vykonať a dať vykonať výrub 388 stromov rôzneho druhu. „Drevo v celkovom objeme takmer 380 metrov kubických si prisvojil, čím majiteľom lesného pozemku spôsobil škodu presahujúcu 45-tisíc eur,“ priblížil Hájek s tým, že muž čelí obvineniu z prečinu krádeže a z prečinu porušovania ochrany stromov a krov.
Polícia v súvislosti s prípadom upozorňuje verejnosť, že výrub stromov a krov je prísne upravený zákonom. „Vykonávať ho možno len so súhlasom príslušných orgánov a v súlade s platnými predpismi. Ich porušením sa osoba dopúšťa priestupku, správneho deliktu alebo aj trestného činu,“ doplnil hovorca PPZ.