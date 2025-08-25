Pondelok25. august 2025, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Polícia upozorňuje na podvodné telefonáty z rakúskych čísel

BRATISLAVA - Polícia upozorňuje na podvodné telefonáty, ktoré prichádzajú z rakúskeho čísla. Apeluje na občanov, aby nedvíhali hovory z neznámych čísel a nikdy neodovzdávali svoje osobné údaje alebo údaje z karty niekomu, koho nepoznajú. Podľa polície ide o podvodnú schému, ktorá vedie k registrácii na falošnej investičnej platforme.

„Automatizovaný hlas navádza obeť, aby si pridala kontakt do aplikácie WhatsApp. Komunikácia následne pokračuje na Telegrame, kde podvodníci ponúknu brigádu z domu. Na začiatku ide len o klikanie na reklamy alebo ‚lajkovanie‘ príspevkov, dokonca aj s menšou finančnou odmenou, aby všetko pôsobilo dôveryhodne. Následne prichádza ponuka registrácie na falošnej investičnej platforme s prísľubom vysokých výnosov. Obeť začne posielať menšie sumy - od pár eur, postupne až po tisíce. Podvodníci si často vypýtajú aj osobné údaje vrátane občianskeho preukazu,“ priblížili podvodné postupy policajti na sociálnej sieti.

Polícia radí nedvíhať neznáme čísla. „Už to, že s vami hovorí automatizovaný hlas z cudzieho čísla, je veľmi neštandardné,“ upozornila. V prípade nekontrolovateľnej straty peňazí z účtu policajti radia ihneď blokovať kartu a na polícii podať trestné oznámenie.

