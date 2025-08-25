Poľský turista uviazol v Tatrách: Ratovali ho záchranári

TATRANSKÁ JAVORINA - Poľský turista uviazol v oblasti Tisoviek. Ako uviedla Horská záchranná služba, muž požiadal o pomoc v nedeľu večer, už po zotmení a pohyboval sa po nevyznačenom chodníku. Záchranári upozornili, že v zmysle návštevného poriadku je v chránených územiach pohyb po turistických a náučných chodníkoch dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. Pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov je zakázaný.
"Už po zotmení dňa 24.08.2025 požiadal HZS o pomoc prostredníctvom poľských záchranárov TOPR 37-ročný poľský turista, ktorý sa vybral z Tatranskej Javoriny neznačeným chodníkom do Červenej dolinky a zablúdil v ťažko schodnom teréne a v tme v oblasti Tisoviek. Našťastie vedel záchranárom poskytnúť GPS súradnice svojej polohy. Na pomoc mu odišli záchranári HZS zo Starého Smokovca. Autom sa dostali do Červenej doliny a odtiaľ pešo pokračovali k poľskému turistovi. Pri pátraní bol použitý aj dron s termovíziou," uviedli záchranári.
Muža našli v hustom lesnom poraste a po zateplení a doplnení tekutín ho doprevádzali späť k terénnemu vozidlu HZS. Následne bol zvezený do Tatranskej Javoriny, odkiaľ už pokračoval samostatne. Záchranná akcia bola ukončená v neskorých nočných hodinách.
"Upozorňujeme turistov, že v zmysle návštevného poriadku je v chránených územiach pohyb po turistických a náučných chodníkoch dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. Pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov je zakázaný," dodali.