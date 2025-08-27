Pomoc horských záchranárov potreboval len 14-ročný cyklista: Pri páde sa zranil a skončil v nemocnici

(Zdroj: hzs.sk)
BANSKÁ BYSTRICA - Horskú záchrannú službu (HZS) privolali v utorok (26. 8.) popoludní k 14-ročnému cyklistovi, ktorý spadol na cyklochodníku medzi Kečkou a Hiadeľským sedlom. Chlapec si pádom privodil hlbokú ranu v oblasti slabín. Informovala o tom HZS na sociálnej sieti.
„Na pomoc mu okamžite vyrazili dvaja horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra, ktorí pacienta ošetrili. Vzhľadom na závažnosť poranení bola o súčinnosť požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Banskej Bystrice. Leteckí záchranári si prevzali pacienta do starostlivosti priamo na hrebeni a lekár nadviazal na úkony záchranárov,“ uviedla HZS. Mladého cyklistu transportovali do banskobystrickej nemocnice.
