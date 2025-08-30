Vo Veľkej Fatre si poranila rameno slovenská cyklistka: Na pomoc jej vyrazili horskí záchranári

Ilustračné foto (Zdroj: hzs.sk)
LIPTOVSKÁ OSADA - Poranenie ramena utrpela v sobotu popoludní pri páde z bicykla pod Žarnovkou vo Veľkej Fatre 34-ročná Slovenka. Cyklistke pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra.
„Po vyšetrení, ošetrení a podaní medikamentóznej liečby horskí záchranári zranenú terénnym vozidlom Horskej záchrannej služby (HZS) transportovali do Korytnickej doliny, kde ju odovzdali do starostlivosti privolanej rýchlej zdravotnej pomoci,“ informovala HZS na svojom webe.