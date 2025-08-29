Dráma v Malej Fatre: Horskí záchranári pomáhali len 14-ročnej turistke s epileptickým záchvatom

Ilustračné foto (Zdroj: hzs.sk)
ŠÚTOVO - Horskí záchranári v piatok predpoludním pomáhali 14-ročnej českej turistke s epileptickým záchvatom, ktorá sa nachádzala na turistickom chodníku vedúcom k Šútovským vodopádom v Malej Fatre. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Na pomoc jej smerovali záchranári HZS z Malej Fatry. „Po vyšetrení a podaní liečby bolo dievča na nosidlách a následne terénnym vozidlom transportované k sanitke rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice,“ spresnili horskí záchranári.