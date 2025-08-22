Polícia zasahuje na Račianskom mýte v Bratislave: Nález mŕtveho TELA!

BRATISLAVA - Počas piatkového rána 22. augusta má polícia čo robiť. Na jednom z najpopulárnejších miest v hlavnom meste totiž orgány zákona našli mŕtve telo!
O náleze tela informovala televízia JOJ.
POZOR! Zábery nižšie nie sú vhodné pre ľudí, ktorí majú menej ako 18 rokov a slabšie povahy
Aktualizované 8:48
Polícia k nálezu tela zaujala stanovisko. "Dnes krátko po 5:30 hodine bol na linke 158 prijatý oznam o nájdení mužského tela bez známok života v parku na lavičke na Račianskom mýte. Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III oznam preverili a hodnovernosť potvrdili. Jednalo sa o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár. Predmetná udalosť je v štádiu preverovania," zareagovala hovoryňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová.
Ide o križovatku na Račianskom mýte, kde polícia v piatok okolo šiestej hodiny rannej našla mŕtveho muža. Podozrivé je aj to, že mal na hlave vrecko.
Ešte desivejšie pre ostatných okoloidúcich, ktorí sa presúvali do práce, bol fakt, že telo nebohého ležalo na zemi len niekoľko metrov od známej fontány. Miesto uzavrela polícia a na mieste je teraz množstvo príslušníkov. Miesto nálezu patrične ohradili páskami.
Nateraz podľa televízie nie je vylúčené cudzie zavinenie, no presné príčiny úmrtia muža určí až pitva.
Správu budeme aktualizovať.