Polícia obvinila dvoch mužov, podviedli 71-ročnú seniorku o peniaze

TRENČÍN - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 17-ročného a 32-ročného muža zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva na chránenej osobe. Obvinení v Trenčíne podvodom pripravili 71-ročnú seniorku o 24.000 eur. Trenčianska krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.
„Obvinení telefonicky kontaktovali 71-ročnú poškodenú so zámienkou oznámenia finančnej výhry vo výške 9000 eur. Jeden z mužov naviedol poškodenú na stiahnutie si aplikácie do jej mobilného telefónu s názvom Hoptodesk. Týmto poškodená sprístupnila páchateľom obsah jej mobilného zariadenia vrátane internetbankingu,“ uviedla polícia.
Muž potom podľa nej telefonicky inštruoval poškodenú k dvom výberom finančnej hotovosti v celkovej výške 9000 eur z jej bankového účtu, čo aj poškodená zrealizovala osobne v banke, kde sa dostala vozidlom taxislužby, ktoré zabezpečil obvinený.
Seniorka spravila niekoľko výberov a prevodov zo svojho bankového účtu
„Po prvých dvoch výberoch seniorku obvinení neustále telefonicky kontaktovali a zabezpečovali jej presuny vozidlom taxislužby, a to nielen v Trenčíne. Po zrealizovanom výbere peňazí poškodenú inštruovali, aby sa presunula na nimi určené miesto, kde im musí tieto peniaze odovzdať, čo aj poškodená urobila a peniaze im zakaždým odovzdala,“ doplnila polícia.
Následne podľa telefonických pokynov od obvinených cez sociálnu sieť Telegram seniorka spravila ešte niekoľko výberov a prevodov zo svojho bankového účtu, čím jej vznikla celková škoda vo výške 24.000 eur. „Mužov v krátkom čase vypátrali policajti kriminálnej polície, v zmysle zákona im obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ich do cely policajného zaistenia,“ ozrejmila polícia.
Vyšetrovateľ podľa nej spracoval na obvinených podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi. „Ten sa však s podnetom vyšetrovateľa na mladistvého obvineného nestotožnil a príkazom ho prepustil na slobodu. Rovnako aj 32-ročného muža následne prepustil sudca pre prípravné konanie na slobodu. Obidvaja sú tak trestne stíhaní na slobode,“ priblížili policajti. Spisový materiál si podľa nich prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, ktorý bude vo veci vykonávať vyšetrovanie.