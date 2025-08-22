Vláda sa v tomto týždni zíde už po druhýkrát: Rokovať bude o školských návrhoch, schváliť má aj zmeny vo financovaní

BRATISLAVA - Vláda sa v tomto týždni zíde už po druhýkrát. V piatok majú ministri na zasadnutí prebrať školské návrhy zákonov, ktoré sa presunuli zo stredajšieho (20. 8.) rokovania. Na programe majú napríklad návrh z dielne rezortu školstva, podľa ktorého by sa mali rozšíriť dôvody na zníženie normatívneho príspevku. Zmeniť by sa mal aj spôsob určovania školských obvodov.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR predložilo návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol normatívny príspevok znížiť o 20 percent. Nižší príspevok by mohli dostať aj školy, ktoré by boli verejným poskytovateľom výchovy a vzdelávania, ale nedodržiavali by v tejto súvislosti svoje povinnosti.
archívne video
Novela školského zákona prináša aj nový druh strednej školy
Po novom by mal tiež vzniknúť inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania. Vyplýva to z návrhu zákona o školskej správe. Ministri by mali schváliť aj novelizáciu školského zákona. Učitelia by mali mať podľa návrhu možnosť hodnotiť slovne aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Túto formu by mohli využiť aj pri hodnotení správania. Novela školského zákona prináša aj nový druh strednej školy - stredná priemyselná škola. Transformovala by sa z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh.
Novelizácia školského zákona prináša zmeny aj v predprimárnom vzdelávaní. To má byť od septembra 2027 povinné pre všetky štvorročné deti. O rok na to by malo byť povinné aj pre trojročné deti. Výchovné zariadenia by zase podľa novely mali viac prihliadať na špeciálne potreby detí či vyriešiť nedostatočnú personálnu a odbornú podporu zariadení.