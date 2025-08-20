Slovensko má druhú najvyššiu infláciu v eurozóne: PS kritizuje vládu za zbabranú konsolidáciu financií

BRATISLAVA - Aktuálne štatistiky hovoria o tom, že na Slovensku je druhá najvyššia inflácia v eurozóne. Aj to je výsledok „zbabranej“ konsolidácie verejných financií súčasnou vládou. Podobne to dopadne aj s aktuálne pripravovaným balíkom konsolidačných opatrení na budúci rok, o ktorom navyše vládna koalícia rokuje potajomky a neskoro, upozornili v stredu predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS).
archívne video
„Ide o neuveriteľnú, do neba volajúcu aroganciu tejto vlády, s akou pristupuje k verejným financiám a peniazom nás všetkých. Dnes sa konala schôdza vlády, rokovanie, na ktorom sa mal schvaľovať konsolidačný balíček, ako to avizoval minister financií Ladislav Kamenický. Žiadny taký návrh nebol na vládu predložený,“ upozornil na tlačovej konferencii predseda PS Michal Šimečka s tým, že vláda nestíha ani svoje vlastné termíny.
O tom, ako ozdraviť verejné financie a nezadusiť pritom ekonomický rast, sa malo podľa neho diskutovať verejne už týždne a mesiace. Namiesto toho koalícia sedí za zavretými dverami a zopár ľudí s ministrom Kamenickým rozhoduje o peniazoch ľudí, aké dane sa zavedú či koľko tovarov zdražie. Nikto pritom podľa Šimečku nediskutuje so sociálnymi partnermi, ktorí predstavujú vlastné konsolidačné návrhy. „My vieme, že to nebude dobré, že to znovu zbabrú, pretože vieme, ako to urobili minulý rok. A teda zbabrali to majstrovsky,“ vyhlásil.
Porovnanie s priemerom EÚ
Aj aktuálna inflácia na Slovensku na úrovni 4,6 % nie je podľa neho dôsledkom svetových trendov, ale konsolidácie. Pripomenul, že priemer inflácie v Európskej únii je niečo cez 2 %. „Takže výsledok toho, čo robili minulý rok, zvyšovania daní, hlúpej transakčnej dane je, že dnes nám všetko zdražuje takmer najrýchlejšie z celej Európy,“ zdôraznil predseda PS.
Ďalším výsledkom konsolidácie je podľa neho takmer nulový hospodársky rast a vyšší deficit, ako bol pred dvoma rokmi. „Ja sa obávam, že to, s čím prídu, už bude definitívna likvidácia našej ekonomiky, že pôjdeme do recesie, že nastane ešte dramatickejšie zdražovanie, že budeme za chvíľu prví v Európskej únii,“ dodal Šimečka. „Ficova vláda dostáva slovenskú ekonomiku do smrteľnej špirály. Táto špirála nie je spôsobená nejakou veľkou globálnou ekonomickou krízou, pretože zvyšok Európy má priemer inflácie okolo dvoch percent, ale je spôsobená iba vládnutím tejto vlády. Jej nezodpovednými, krátkozrakými a neodbornými rozhodnutiami a treba povedať, že aj tou minulou konsolidáciou,“ doplnil podpredseda PS Michal Truban.